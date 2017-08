Al 100 mensen ziek bij Clarebout

Vorige week was er nog sprake van een achttiental zieke werknemers, maar dat aantal is inmiddels al fors aangedikt tot een honderdtal. "Er zijn weliswaar sinds 29 juli geen nieuwe meldingen meer gemaakt, dus de situatie in het bedrijf lijkt onder controle", aldus Marleen Van Dijk, woordvoerder bij het Agentschap Zorg en Gezondheid. De werknemers vertonen allemaal dezelfde symptomen. Ze klagen voornamelijk over hoofdpijn en koorts. Na enkele dagen verdwijnen die symptomen.

Het agentschap Zorg en Gezondheid en de Dienst toezicht op het welzijn op het werk onderzoeken de zaak. Een lichte vorm van legionella of een reactie op organisch stof zijn mogelijke pistes. Paul Van Haecke, Toezicht op het welzijn op het werk West-Vlaanderen: "De tweede piste is die van ODTS, Organic Dust Toxic Syndrome. Het zijn dus toxines die kunnen vrijkomen in de loop van het productieproces, een analoge case is gekend in Polen begin de jaren 2000. Ook die piste moet onderzocht worden. Die toxines zouden kunnen ingeademd zijn door de werknemers tijdens het uitoefenen van hun job bij Clarebout."

Het bedrijf zelf wil niet reageren, maar verleent volledige medewerking aan het onderzoek. De aardappelproducten houden voor alle duidelijkheid geen gezondheidsrisico in voor de consument.