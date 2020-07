Al 10.000 mensen reserveerden plaatsje op strand Oostende

Er wordt tussen 18 en 22 juli veel volk verwacht, en wie op het strand wil liggen, tussen het Zeeheldenplein en het Thermae Palace Hotel, moet zich (gratis) aanmelden.

Op de eerste dag hebben zich dus al ruim 10.000 mensen gemeld, gespreid over de vier dagen van het lange weekend. “Door de mooie weersvoorspellingen, de start van het bouwverlof en de Nationale Feestdag zullen er heel wat mensen naar Oostende afzakken”, zegt Burgemeester Bart Tommelein.

“Door het activeren van ons aanmeldingssysteem willen we een goede inschatting krijgen van de te verwachten drukte om zo de nodige maatregelen te kunnen treffen.” “We voorzien de eerste dag zo’n 15.000 plaatsen op deze drukste stranden. Maar ons plan is dynamisch en flexibel, indien nodig zullen we bijsturen. Ons doel blijft om iedereen een veilige en aangename zomer te garanderen in de stad aan zee” aldus Peter Craeymeersch, directeur Toerisme Oostende vzw.

Op de andere stukken stranden in Oostende is geen reservering nodig. Zie ook de afbeelding

