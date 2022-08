Al 120 nesten Aziatische hoornaar: "Niet zelf verwijderen: ze vallen aan"

Ook bij ons komt de Aziatische hoornaar steeds meer voor. In West-Vlaanderen heeft het gespecialiseerde Vespa Watch tot nu toe al meer dan 120 nesten van die wespen verwijderd. Dat is een sterke stijging in vergelijking met vorig jaar.

De Aziatische hoornaar moet verdelgd worden omdat ze een bedreiging vormen voor de inheemse bijen. En belangrijk: verwijder zelf geen nesten, want dan vallen ze aan.

"Grootste nest dit jaar"

Een kolonie Aziatische hoornaars had een nest gemaakt aan het gebouw van De Mandel in Roeselare. En dat moest opgeruimd worden. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot, die de inheemse bijensoorten verdringt.

"Van alle nesten die ik dit jaar al gezien heb, denk ik dat dit ongeveer het grootste is", zegt Dominique Soete van Vespa Watch. "Ook het aantal individuen, dat erin zit. Als ik een schatting zou maken, zitten we zeker boven de 500."

De verdelgers hebben speciale pakken aan, die hen beschermen tegen een steek van de hoornaar. De wespen worden eerst verdoofd. Daarna worden ze ingevroren. Een pijnloze manier om hen uit de weg te ruimen.

" Dan zijn ze nu verdoofd en ga ik eigenlijk op zoek naar de koningin. Om zeker de weten dat de koningin nog hier zit, want zij maken eventueel een tweede nest in de buurt in een boom. Dat zijn eigenlijk die nesten die tot een meter groot worden."

Sterke toename

Maar de Aziatische hoornaar gedijt goed bij ons, want in West-Vlaanderen is het aantal nesten sterk toegenomen.

"Momenteel zitten we in West-Vlaanderen al op 124 nesten tot op vandaag. Vorig jaar, op heel het seizoen -en dat loopt nog door tot 1 december- hadden we 86 nesten. Dus, we zitten nu al 40 nesten boven het aantal van vorig jaar. Ik verwacht dat we zeker boven de 200 nesten zullen komen dit jaar, wat veel is, omdat het geen winter geweest is. De koninginnen hebben de winter overleefd en kunnen een nest stichten."

Wanneer hun rust verstoord wordt, worden de wespen bijzonder agressief en vallen ze aan. Het is dus aangeraden om niet zelf een nest te verwijderen, maar wel te melden op vespawatch.be