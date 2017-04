Al 120 slachtoffers van cybercriminaliteit

Er is een nieuwe variant van cybercriminaliteit, die aan een serieuze opmars bezig is: criminelen versleutelen al je gegevens op je computer.

Je pc werkt nog, maar je kan je bestanden niet meer lezen, tenzij je betaalt natuurlijk, en dan nog… Bedragen tot 20.000 euro zijn geen uitzondering.

Er zijn in West-Vlaanderen al 120 dossiers in anderhalf jaar tijd geopend, zegt het parket. Maar dat is slechts het topje van de ijsberg, want vermoedelijk is er een veelvoud van slachtoffers dat niet eens aangifte doet. Het gaat vooral om KMO’s en vrije beroepen. Het parket van West-Vlaanderen raadt aan om altijd klacht in te dienen bij de politie en om dus vooral niet te betalen.