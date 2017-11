Al 19 percelen verkocht op bedrijventerrein Haandeput

Dat is meer dan de helft van het aanbod, want er zijn 25 percelen beschikbaar. Meulebeke en de WVI slaan de handen in elkaar voor de realisatie ervan. Er is 10 hectare voor lokale bedrijven en nog eens 4,5 hectare voor grotere regionale bedrijven. Rond de aanleg was er aanvankelijk protest omdat enkele huizen eerst moesten wijken. Maar er is nu een groene buffer voorzien.

Veel ondernemers zochten en vonden ruimte om in eigen streek uit te breiden en nog verder te groeien. Zeker hier in de regio is de vraag naar bedrijventerrein groot.