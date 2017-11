Dat is zowat de helft van het aanbod. Meulebeke en de WVI slaan de handen in elkaar voor de realisatie ervan. Er is 10 hectare voor lokale bedrijven en nog eens 4,5 hectare voor grotere regionale bedrijven. Rond de aanleg was er aanvankelijk protest omdat enkele huizen eerst moesten wijken. Maar er is nu een groene buffer voorzien.