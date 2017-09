Al 20 scholen bieden duaal leren aan

School lopen en daarnaast ook werken in een bedrijf, om zoveel mogelijk ervaring op te doen. Die je dan later kan gebruiken eens je écht aan de slag moet. Dat is duaal leren in een notendop.

Het gaat om beroeps- en technische opleidingen. In West-Vlaanderen zijn er een 20-tal scholen waar je dat traject kan volgen. Eén ervan is de Athena school Campus Heule. Vorig jaar liep daar al een proefproject, toen alleen in de richting elektriciteit. Nu komen daar ook lassen, bouw, schilderen en auto bij.

Maar je stapt niet zomaar in het systeem. Het is voor leerlingen van de derde graad, en je wordt eerst gescreend. Want het is heel belangrijk dat er een goeie match is tussen leerling en bedrijf. Daarna is intense begeleiding het codewoord, vanuit de school én het bedrijf.

Nog dit: op het einde van de rit heb je een volwaardig diploma secundair onderwijs, net als leerlingen uit voltijdse richtingen.