Al 20.000 bezwaarschriften tegen stikstofakkoord

"86 procent van de reacties komt van individuele Vlamingen," zegt Sintobin. "Dat toont toch aan dat het niet zomaar gaat om stemmingmakerij van landbouworganisaties, en dat de brede bevolking de bezorgdheden over dat stikstofakkoord deelt."

De Vlaamse regering wil de stikstofuitstoot terugdringen omdat die zorgt voor minder planten- en diersoorten en de natuur verstoort. Stikstof komt vooral van landbouw, transport, industrie en de huishoudens.

Vlaams Belang pleit nog eens voor een impactstudie naar de socio-economische gevolgen van dat akkoord. “Wij hadden hier in het Vlaams Parlement een voorstel over ingediend, maar dat is door de andere partijen weggestemd”, betreurt Sintobin. “Nochtans is het onverantwoord om stikstofreducerende maatregelen op te dringen zonder te onderzoeken wat de negatieve economische gevolgen zullen zijn voor onze voedingsindustrie als geheel, ook op het vlak van tewerkstelling. Hopelijk doet het massale verzet van de bevolking de regering inzien dat grote bijsturingen zich opdringen.”

