Al 222 (!) sluikstorters betrapt in Oostende

Van een valies vol kleren tot een oven met broodjes in of een doos vol advocatendossiers. Het zijn de vreemdste spullen die gedumpt worden op het openbaar domein. Voor schepen Maxim Donck is de maat vol. "In de Week van de Handhaving willen we deze problematiek opnieuw aankaarten én actie ondernemen. Onze diensten voeren dagelijks extra controles uit op de verschillende 'hotspots' in de stad. Dat zijn plaatsen waar we regelmatig zwerfvuil terugvinden.” Enkele voorbeelden van hotspots zijn pleintjes, parken, afvalstraten, leegstaande gebouwen en hondenweides. Wie zich niet aan de regels houdt, krijgt een GAS-boete.