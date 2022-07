In de eerste helft van juli zijn er officieel 357 kinderen verloren gelopen op onze stranden. Dat zegt An Beun van de Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen.

De meeste kinderen liepen verloren in Oostende en Blankenberge, maar die hebben ook de drukste stranden. De meeste kinderen waren tussen de 4 en 7 jaar oud. In de meeste gevallen konden ze binnen het kwartier herenigd worden met hun ouders. De kustreddingsdiensten vragen de kustgemeenten voor extra campagnes. Ook de NMBS kijkt voor extra boodschappen in de treinstations aan zee.

Overzicht: