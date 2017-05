Al 363 miljoen euro voor sociale woningen

Voor de provincie West-Vlaanderen alleen al spreken we tijdens deze regeerperiode over een bedrag van 363 miljoen euro, goed voor 3.434 bijkomende sociale woningen en renovaties.

Voor Brugge investeerde Liesbeth Homans de voorbije drie jaar meer dan 20 miljoen euro in 117 nieuwbouwprojecten. Daarnaast maakte ze in dezelfde periode een budget vrij van bijna 14 miljoen euro voor 347 renovatieprojecten. “Met dit nieuws zijn we uiteraard zeer tevreden”, zegt Dirk Barbier, voorzitter van N-VA Brugge en Vlaams Parlementslid Ann Soete (N-VA). “Door deze investeringen, kunnen we meer mensen helpen die op zoek zijn naar een betaalbare en kwaliteitsvolle woning”.