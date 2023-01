Al 4.000 ton asbest opgehaald in regio Roeselare

Steeds meer afvalintercommunales halen asbest bij je thuis op, via plaatzakken of containers. Vlaanderen voorziet daarvoor geld, en MIROM in Roeselare spant de kroon. Zij hebben op twee jaar tijd al meer dan 4.000 ton asbest ingezameld.

Ook de IVBO in Brugge nam vorig jaar een bescheiden start, en nog dit jaar komen ook in de regio Oostende asbestophalers langs. De weg naar een asbestvrij Vlaanderen is nog lang.

In Staden bijvoorbeeld krijgt een oude hoeve een nieuw dak, maar daarvoor moet eerst het oude onderdak met asbest eruit. Afvalintercommunale MIROM uit Roeselare kwam een container plaatsen voor het afval, zoals deze oude golfplaten.

Al van 2020

MIROM ging in 2020 al van start met de ophaling van de kankerverwekkende asbestvezels via plaatzakken of een container.

"We hebben intussen een 4.000 ton opgehaald in onze regio", zegt Lien Bonnier van Mirom. "Dat is vergelijkbaar met 60 voetbalvelden of 30 keer het dak van het sportpaleis. Daarmee hebben we 1.600 huisgezinnen kunnen helpen en ondersteunen in de afbraak van asbest."

Bijna overal ophaling

Intussen bieden de meeste afvalintercommunales de ophaling van asbest aan. Zo is vorig jaar in de Westhoek 850 ton asbest ingezameld, in de streek van Brugge sinds september al 130 ton. IVOO in de regio Oostende doet het nog niet, maar ze starten er dit jaar nog mee. Sinds eind november vorig jaar is een asbestattest verplicht bij de verkoop van woningen die voor 2001 gebouwd zijn.

De tarieven voor asbestophaling zijn overal dezelfde. "170 euro voor een container, 30 euro voor de eerste plaatzak en 20 euro voor de volgende zakken. Voor dat geld krijg je een container, een handleiding en beschermsetje."

Steun van overheid

Vijf jaar geleden startte de overheid met een actieplan om Vlaanderen tegen 2040 asbestvrij te maken. In oudere huizen en bijgebouwen zit naar schatting nog 2 miljoen ton asbest.

"Wij hebben ongeveer één miljoen euro aan subsidies gekregen van de Vlaamse overheid. En we hopen – als de pot op is – dat we verder op steun kunnen rekenen zodat dit een laagdrempelige dienstverlening kan blijven. We nemen aan dat het nog populairder zal worden."

Vorig jaar ging meer dan één miljoen euro subsidies, 40% van de totale pot, naar West-Vlaanderen. Ook voor het verwijderen van asbest bij particulieren zijn er premies. En je kan het ook nog altijd zelf naar het recyclagepark brengen.