Al 41 jaar wekelijks zwemuurtje voor mensen met handicap in Ieper

Het KVG-bestuur heeft de vrijwilligers, die wekelijks komen helpen om de mensen met een handicap te begeleiden, in de bloemetjes gezet. Want dit wekelijks zwemuurtje is slechts mogelijk dankzij de aanwezigheid van de zwemmeesters, die intaan voor de veiligheid in en rond het zwembad. Maar ook dankzij de inzet van de dames van de vroegere dameszwemclub van Ieper, die elke zaterdag opnieuw aanwezig zijn om te helpen bij het aan- en uitkleden en die bovendien al hel wat mensen het zwemmen hebben aangeleerd.

Er zijn wekelijks meer dan 40 zwemmende deelnemers. Men moet trouwens geen lid zijn van KVG om aan dit zwemuurtje deel te nemen. Vorig jaar ontving KVG Ieper de Trofee van Sportverdienste van de stad Ieper voor dit initiatief.