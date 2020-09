Al 46 besmettingen in Europacollege Brugge

In het Europacollege in Brugge zijn nog eens 24 studenten positief getest. Dat bevestigt burgemeester Dirk De fauw (CD&V) donderdag. In totaal zijn nu zo'n 46 studenten positief getest. Alle studenten blijven in quarantaine.

Vorige week bleken al 22 studenten van het Europacollege positief te zijn. Daarop werden alle 350 studenten in quarantaine geplaatst. Ondertussen blijken nog eens 24 studenten besmet. De directie van de school en de burgemeester van stad Brugge beslisten om de quarantaine van twee weken te behouden. "De Veiligheidsraad heeft de quarantaine verkort naar zeven dagen maar wij houden ons op twee weken voor alle veiligheid", zegt De fauw.

De politie van Brugge ziet erop toe dat de studenten de quarantainemaatregelen strikt volgen. Wie dat niet doet kan een boete van 250 euro krijgen. Ondertussen wordt volop aan contacttracing gedaan. "We zijn aan het uitzoeken of studenten op café of op restaurant zijn geweest en waar precies. Zo kunnen we de besmettingen in de stad beperken." De studenten zullen volgende week opnieuw worden getest.

