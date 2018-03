Al in 5 restaurants in Diksmuide ingebroken

De jongste tijd is er in vijf restaurants ingebroken, zelfs op klaarlichte dag. Telkens gingen de dieven aan de haal met cash geld. De politie vraagt nu aan de uitbaters om op alle deuren goeie sloten te voorzien en ook om een goed alarm aan te schaffen. Uitbaters moedigen hun klanten ook best aan om elektronisch te betalen.