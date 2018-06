Al 52 West-Vlaamse gemeenten op BE-alert

In juni 2017 lanceerde minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) het project BE-Alert als extra kanaal om inwoners op de hoogte te brengen van een noodsituatie. “Een jaar na de lancering van het alarmeringssysteem is al 81 procent van de West-Vlaamse steden en gemeenten aangesloten”, zegt provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

“Vlaanderen doet het zeer goed met 86 procent aangesloten steden en gemeenten. De provincies Limburg en Oost-Vlaanderen voeren er de lijst aan. Steden en gemeenten die BE-Alert ondertekenden hebben net zoals de gouverneur ook de mogelijkheid om iedereen die in de buurt van een incident is te verwittigen via sms. Via ALERT-SMS wordt zo naar alle geconnecteerde mobiele telefoons een bericht gestuurd”, zegt Himpe. Iedere stad of gemeente kan te allen tijde nog aansluiten bij BE-Alert.