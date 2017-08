Dat is geen record aantal. Maar het gaat in veel gevallen wel om tussenkomsten waar levens op het spel staan.

Er wordt trouwens dagelijks geoefend. Zoals vandaag op het dek van de cargo Shannon Star. Zo staat de helikoptercrew voortdurend op scherp.

Er is intussen nog altijd geen zekerheid over de toekomst van de Koksijdse basis. Defensie laat de luchtmachtbasis doorlichten. De vraag is hoelang het veertigste smaldeel hier nog blijft of naar Oostende verhuist.