Al 77 West-Vlaamse jongeren besmet na kamp in Portugal.

Nadat gebleken werd dat enkele jongeren uit de regio Tielt besmet teruggekeerd zijn uit het Portugese Albufeira, is er ook in Waregem een opstoot van het aantal besmettingen van jongeren die van daaruit teruggekeerd zijn naar huis.

Al 77 West-Vlaamse jongeren zijn besmet na het kamp in Portugal, zo meldt West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé woensdag.

In totaal zijn er nu al een een paar tientallen besmettingen via Summer Bash jongerenreizen, maar wellicht gaat het over nog veel meer jongeren. De burgemeester van Waregem roept dan ook alle jongeren die terugkeren uit oranje zones in het buitenland op om zich te laten testen. De besmette jongeren zitten inmiddels in quarantaine. Ook in Ieper zijn besmette jongeren opgedoken.

Ook de Tieltse schepen Pascale Baert liep de besmetting op via haar dochter Marthe. Ook haar man is besmet. Marthe is één van de jongeren die vorige week in Albufeira verbleef. Zitten nu alle drie thuis in quarantaine.

Gouverneur Carl Decaluwé vraagt ondertussen aan hogescholen Vives en Howest en de universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk om eveneens alert te zijn.

