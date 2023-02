"Al besproken, nog niet beslist": Komt Lijst Dedecker terug in 2024?

Volgens de Mediahuiskranten is de vroegere kern van LDD samengekomen om een heropstart van de partij te bespreken. "Naast Jean-Marie Dedecker zou ook zijn zoon Dimitri daarin een prominente rol spelen", klinkt het. Volgens de kranten is een groep oudgedienden daarvoor in oktober samengekomen in Brussel. Over enkele weken zou er opnieuw een overleg gepland staan.

Dedecker zelf is karig met informatie. "Er is nog niets besloten. Ik heb verschillende opties voor de verkiezingen van 2024 en ik weet nog niet wat ik ga doen. Ik kan wel bevestigen dat er een vergadering heeft plaatsgevonden", klinkt het. Lijst Dedecker werd in 2007 opgericht door Jean-Marie Dedecker na zijn ontslag bij Open VLD. Sinds de verkiezingen van 2014 komt LDD enkel nog op in Middelkerke, waar Dedecker burgemeester is sinds 2019.