Al bijna 400 transmigranten opgepakt in januari

Dat vernam West-Vlaams provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) van gouverneur Carl Decaluwé. “De gouverneur baseert zich hiervoor op de analyses van de federale politie West-Vlaanderen”, zegt Himpe. Vorige maand was er heel wat commotie door de toenemende agressie van transmigranten tegenover vrachtwagenchauffeurs en de aanrijding van een transmigrant op de E40 in Jabbeke. Dat leidde tot een nieuw actieplan van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) tegen de toenemende stroom aan transmigranten die via ons land in het Verenigd Koninkrijk willen raken.

Het "Plan Transmigratie" omvat drie pijlers: een verhoogde (privé)bewaking van de snelwegparkings, meer controleacties en de aanpak van de mensensmokkel zelf. “Het parket van West-Vlaanderen bevestigt ook dat inzake die mensensmokkel nieuwe dossiers zijn opgestart, waaronder ook een aantal gerechtelijke onderzoeken onder leiding van de onderzoeksrechter. Over het aantal dossiers worden geen gegevens vrijgegeven omwille van het geheim van het onderzoek”, besluit provincieraadslid Himpe.