Al echte schaatspret in Lo-Reninge

Daar zijn er ondergelopen weilanden die nu bevroren zijn, en dat maakt dat het niet zo gevaarlijk is om je op glad ijs te wagen. Het ijs in de Broeken is zowat 5 en een halve centimeter dik. De brandweer komt elke dag meten. De burgemeester van Lo-Reninge maakt zich meer zorgen over mogelijke samenscholingen, want dat kan in coronatijden natuurlijk niet.

In onder meer Brugge en Poperinge wordt morgen opnieuw de dikte van het ijs gemeten. Dan beslissen ze daar of schaatsen is toegelaten. Vanmiddag heeft de politie al schaatsers van de Assebroekse Meersen gehaald.