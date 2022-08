Al meer dan 30 bruinvissen aangespoeld aan onze kust

“Eigenlijk is dat niet zo uitzonderlijk,” zegt Jan Haelters van het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Oostende. In ons deel van de Noordzee leven naar schatting zo’n 5.000 bruinvissen. Het is de meest voorkomende walvissoort in de Noordzee. “Omdat ze zich nogal onopvallend gedragen, merken we ze niet op,” zegt de marien bioloog en zeezoogdierenexpert. “Maar wie bijvoorbeeld in het voorjaar een paar uur postvat op het staketsel in Nieuwpoort, maakt veel kans om er te zien.” (lees verder onder de tabel)

Over de doodsoorzaak van dit dier kan Jan Haelters zich nog niet uitspreken. “Het dier kan bijvoorbeeld aangevallen zijn door een grijze zeehond, of het slachtoffer zijn van bijvangst. Het was alleszins heel mager. Ik heb nog maar zelden zo’n magere bruinvis gezien.”

Vorig jaar spoelden er 78 dode of gewonde bruinvissen aan aan onze Vlaamse kust. Meestal zijn het er tussen de 50 en 100 per jaar. Dit dier is door de brandweer naar een labo van het KBIN in Koksijde overgebracht. Daar zal het onderzocht worden.