Al meer dan 30 huizen hebben schade opgelopen door bouwproject Hoost

Rond de bouwput van het project Hoost in Heist maken heel wat mensen zich zorgen over barsten en andere schade aan hun huis.

In januari zijn de werken gestart voor de bouw van een groot nieuw woonproject in het centrum van Heist. Sindsdien duiken er grondverzakkingen op. Vorige week werd al beslist om noodgedwongen alle gastoevoer in de buurt af te sluiten door stabiliteitsproblemen op de werf.

Bij Francine Vantorre uit de Stadhuisstraat bijvoorbeeld zijn er barsten in de vloeren en muren. "In september kon mijn kleindochter door een knellende deur plots niet meer uit de logeerkamer. Die deur was zo naar boven gekomen dat ze opgesloten zat. We deden toen van alles om die deur toch open te krijgen."

Er zijn wel meer dan 30 huizen in de buurt van de bouwput mét schade. Ondertussen kwamen ook al experten langs. Alles is nauwgezet opgemeten en ook de evolutie van de spleten en de schade worden gemonitord. Er is hulp beloofd, maar er wordt ook gezegd dat het allemaal heel lang kan uren.

Reactie bouwgroep Artes

De bouwgroep Artes Depret zit heel erg verveeld met de zaak. De projectontwikkelaar is zich bewust van de schade en reageert in een schriftelijke mededeling. Hij biedt zelfs excuses aan. "Onvoorziene omstandigheden in de ondergrond zorgen voor te grote zettingen. We proberen met ons team en de medewerking van de gemeente om de last naar de bewoners zo kort en minimaal mogelijk te houden. Via de experten van de verzekeringen zullen de schadedossiers behandeld worden. Artes wil zich excuseren ten opzichte van de gedupeerden voor de opgelopen schade."

