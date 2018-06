Dierenartsenpraktijk Overleie laat weten dat de zwaar mishandelde kat volledig zal kunnen herstellen. De organisatie vroeg via crowdfunding 500 euro financiele hulp maar ondertussen werd al meer dan 8.000 euro ingezameld.

Het extra geld gaat naar verschillende goede doelen, waaronder het dierenasiel in Zwevegem.

De kat werd mishandeld door een dierenbeul. Ze werd gebruikt als een voetbal en in een oven op 200° gestopt. In een filmpje laten de dierenartsen weten dat de kat waarschijnlijk volledig zal herstellen. Ondertussen is ze al opgeknapt door de goede zorgen.

