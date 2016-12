Met 75.000 fans op onze sociale media mocht iedereen een suggestie doen voor een reportage in ons nieuws. Ook de duivenmelkers lieten deze kans niet liggen om hun sport nog eens in de kijker te plaatsen.

Rino Verheye is een duivenmelker in hart en nieren. In z’n tuin is het één duiventil waar de duiven zich in deze nieuwjaarsperiode aardig voortplanten.

“’t Is misschien een beetje tegen de natuur maar nu is elke duivenliefhebber volop aan de kweek. Ik lig met 60 koppels met jongen. Het is een hele dag werk: vooral veel kuisen, zorgen dat de bakken proper zijn, zorgen voor voldoende voeding, zorgen dat het water niet vervriest”, aldus Rino.

Volledig verslag in het nieuws vanaf 18u30.