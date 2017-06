Al schattingscommissies op pad

In Roeselare is dat al gebeurd, in Diksmuide en Staden gaan ze na het weekend ter plaatse. De officiële erkenning is pas voor begin juli en pas dan kunnen slachtoffers een schadedossier indienen bij het Departement Landbouw en Visserij. Maar het leidt weinig twijfel dat de droogte straks officieel een ramp is.

De Boerenbond wil ook overleggen met de federaties van aardappel- en groenteverwerkers omdat nu al duidelijk is dat veel telers niet aan hun contract zullen kunnen voldoen. Ook de burgemeester van Staden Francesco Vanderjeugd roept in een open brief de sector op om, net als in 1976, de landbouwers overmacht te laten inroepen en hen te ontzien van die harde maatregelen als zich een teeltbrede landbouwramp als deze voordoet.