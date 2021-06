Al tien jaar probeert men kust veiliger te maken

Er is al 250 miljoen euro besteed aan de grote infrastructuurwerken, maar de werven zijn nog lang niet af. In Nieuwpoort bouwt men ondertussen ook verder aan de zogenoemde stormvloedkering. Het zijn werken die nog ruim twee jaar duren en 60 miljoen kosten. Isabelle D'hooghe, Projectleider stormvloedkering Nieuwpoort: “Wij bouwen hier een stormvloedkering die ons zal beschermen tegen overstromingen. Dat is een grote stalen schuif die 90 graden gedraaid wordt, rechtgezet kan worden en ons zo kan beschermen.”

Dit is een voorbeeld van de hardere infrastructuurwerken van het masterplan. Deze werf is ook de duurste en de grootste, maar overal langs de kust verhogen ze de veiligheid. Vaak ook gewoon met strandophogingen en opspuitingen. Lydia Peeters, Vlaams minister van Openbare werken: “Er is nog veel werk maar we zitten toch in de finale fase. 300 miljoen en 250 is vastgelegd. Het is de taak van de overheid om de veiligheid te garanderen.”

Bij mooi weer denkt niemand aan de gevaren van overstromingen vanuit zee. Maar kustburgemeesters zullen blij zijn als het masterplan over enkele jaren echt af is. Geert Vanden Broucke, Burgemeester Nieuwpoort: "Met die Sinterklaasstorm heb ik echt wakker gelegen. We hebben bijna een hele wijk moeten evacueren. We hebben dan 24.000 zandzakjes laten aanrukken. Het is niet enkel voor Nieuwpoort belangrijk, maar ook voor het hinterland en de landbouw. Het gaat over overstromingen met zoutwater, je mag er niet aan denken.”

Maar eens deze stormvloedkering is afgewerkt, kunnen ze in Nieuwpoort weer vaker op beide oren slapen.