Alain Top lijsttrekker sp.a-groen

Huidig burgemeester Alain Top is lijsttrekker van sp.a-Groen in Harelbeke.

Sp.a en Groen trekken op 14 oktober voor de derde keer samen naar de kiezer. Er wordt gekozen voor een vernieuwende en jonge lijst. Burgemeester en lijsttrekker Alain Top licht toe: “Een mix tussen ervaren en nieuwe kandidaten is altijd een must, maar deze keer kiezen we resoluut voor een jonge lijst. Maar liefst 16 van de 29 kandidaten zijn jonger dan 40.” Sp.a-voorzitter Filip Lainez vult aan: “We hebben de voorbije jaren reeds veel gerealiseerd, maar er is ook nog veel te doen. Met deze mensen gaan we voor het behoud van de burgemeestersjerp en voor een warm Harelbeke waar iedereen zich thuis voelt.” Na lijsttrekker Alain Top nemen Melissa Depraetere - 26 jaar en uit Stasegem - en Steven Decaluwé - 41-jarige Hulstenaar –plaats 2 en 3 in op de lijst.