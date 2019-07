Alarmfase voor droogte in heel Vlaanderen

De Vlaamse Droogtecommissie heeft beslist om code oranje (alarmfase) af te kondigen in verband met de droogte in Vlaanderen.

De commissie vraagt de provinciegouverneurs ook een captatieverbod in te stellen op alle stroomgebieden van ecologisch kwetsbare waterlopen. Dat staat te lezen op de website van de Droogtecommissie.

Spaarzaam met water

De commissie wijst op het gebrek aan neerslag de voorbije weken. Ook de komende weken wordt nauwelijks of geen regen voorspeld. Volgens de Droogtecommissie is de drinkwatervoorziening momenteel niet in het gedrag. De commissie herhaalt wel de vraag om "spaarzaam" om te gaan met alle soorten van water.

West-Vlaams oppompverbod

In onze provincie geldt sinds vorige week een oppompverbod in het IJzerbekken. Er zijn al 9 pv's uitgeschreven voor inbreuken tegen het oppompverbod

