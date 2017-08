Albert I en WOI herdacht in Nieuwpoort

De jaarlijkse hulde aan koning Albert I vond opnieuw plaats in Nieuwpoort. Nieuw dit jaar is de historische evocatie. Daarin verklaart koning Albert I Duitsland officieel de oorlog.

Aan het monument van Albert I in Nieuwpoort is hulde gebracht aan de derde koning van België en aan alle landgenoten die tijdens de Eerste Wereldoorlog strijd hebben gevoerd aan de Ijzer. Dit jaar is de rol van Koning Albert tijdens de Eerste Wereldoorlog nog extra in de verf gezet tijdens een historische evocatie. En dat naar aanleiding van de grote herdenking van 100 jaar Eerste Wereldoorlog.

Opvallend tijdens de plechtigheid zijn de bijna 300 vaandeldragers van vaderlandslievende verenigingen uit het hele land. Ze brengen eer aan de soldaten die hier aan de IJzer zijn gesneuveld tijdens de Eerste Wereldoorlog, in oktober 1914.

De organisatoren van de jaarlijkse hulde zoeken naar alternatieven om ook jongeren bij de herdenking en de gebeurtenissen van toen te betrekken.