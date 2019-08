Alcatraz in volle opbouw voor driedaags metalfeest

De opbouw van het metalfestival Alcatraz in Kortrijk is al volop bezig, tegen morgenavond moet die afgerond zijn.

Alcatraz breidt voor het eerst uit naar drie volwaardige festivaldagen en verwacht meer dan 8000 fans per dag. Morgenavond al slaan zo’n 3.000 kampeerders hun tenten op. Vrijdag wordt voor het eerst een volwaardige festivaldag. Alcatraz heeft zich duidelijk uit de naad gewerkt om een indrukwekkende affiche samen te stellen met niet van de minste namen, zoals Amenra, Saxon, Uriah Heep, Thin Lizzy, Avantasia en Avatar. Organisator Filip Nollet: "Avatar is een opkomend talent, voor het eerst als headliner op een festival. We gaan daar ook een live DVD-opname bij doen op die dag. We verwachten daar veel volk en respons voor".

Opera & La Morgue

Avantasia op zondag is eigenlijk een grote rockopera, die verschillende rocksterren omvat, verschillende grootheden uit de rock en metal wereld die samen de opera brengen. De gevangenismuur aan het hoofdpodium is een stuk langer geworden en de nooduitgangen zijn in het decor verwerkt. ‘La Morgue’ is de nieuwe clubtent, een decor met lijken in of half uit de koelcellen.