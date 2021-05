Alcohol verkopen via raam mag weer

Wie aan raamverkoop doet in onze provincie mag vanaf maandag opnieuw alcohol verkopen.

Het verbod op alcoholverkoop liep volgens gouverneur Carl Decaluwé maar tot 3 mei. De gouverneur vind het onnodig om het verbod nog te verlengen tot de heropening van de terrassen op 8 mei. Horecazaken en strandbars in West-Vlaanderen die aan raamverkoop doen, mochten sinds begin december geen alcohol meer verkopen. Gouverneur Carl Decaluwé voerde de regel toen in om samenscholingen en mini-kerstmarkten te vermijden. Het verbod gold oorspronkelijk tot 15 januari maar werd nog uitgebreid tot 3 mei. Nog voor de heropening van de horecaterrassen kunnen horecazaken in raamverkoop dus nog enkele dagen alcohol verkopen.

Ook strandbars

Ook strandbars die raamverkoop doen, zoals in Blankenberge en Knokke-Heist, mogen voortaan alcoholische dranken verkopen.

Volgens de gouverneur was het onnodig om het verbod nog te verlengen voor enkele dagen. "Voor de komende dagen verwacht ik geen problemen aangezien het weer tegenvalt. Het is dan ook niet nodig om het verbod nog te verlengen voor die paar dagen", aldus Decaluwé.

