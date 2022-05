Alcoholtesters in Brugge meten hoeveel promille er in je bloed zit

Omdat alcohol in het verkeer nog altijd een probleem is, wil Brugge vaste alcoholtesters plaatsen in de parkings in de stad. Met de alcolabs kan je voor je in de auto stapt, snel en nauwkeurig meten hoeveel promille alcohol er in je bloed zit.

Stad Brugge mikt hierbij expliciet op centrumparkings dichtbij diverse horecagelegenheden en op relevante uitgaanslocaties. Met de installatie van de drie nieuwe toestellen in Interparkings Biekorf, 't Zand en in cultuurcentrum Daverlo zijn er nu in totaal vier alcolabs beschikbaar in Brugge. In 2020 werd er al een alcolab geïnstalleerd in het Entrepot.

“Ik was onlangs op een feestje met receptie en ik had wat wijntjes gedronken. En door zo’n test kon ik zien dat ik toch te veel had gedronken om nog te mogen rijden. Het is vrijwilliger dan een alcoholslot", weet burgemeester Dirk De fauw.