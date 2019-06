Alcoholverbod na overlijden slachtoffer Carapilsbende

De Ieperling van 44, die vorige donderdag betrokken was bij een discussie aan het station van Ieper en daarbij ten val kwam, is overleden. Er komt een alcoholverbod in de stationsbuurt en de politie zal vaker controleren.

Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag zou de man een discussie gehad hebben met een aantal anderen aan het station van Ieper. Het kwam tot een confrontatie, waarbij het slachtoffer met zijn fiets ten val kwam. Hij krabbelde recht en fietste naar huis, aan de achterkant van het station.

's Morgens belde de moeder van het slachtoffer de hulpdiensten, omdat de toestand van de man fel verslechterd was. Hij had een schedelbreuk en hersenbloeding opgelopen en was in coma geraakt. De groep mannen die verantwoordelijk is voor de toestand van het slachtoffer werd ondertussen geïdentificeerd. Het gaat om de 'Carapilsbende' die vaak samenkomt aan het station. De hoofdverdachte wordt nog opgespoord.

'Alcoholverbod aan station'

Burgemeester Emmily Talpe: “Eerst en vooral willen wij als stadsbestuur ons medeleven betuigen aan de familie en vrienden van het slachtoffer. De politie is volop bezig met het onderzoek. Het incident werd gefilmd door de camerabeelden aan het station, aan de hand daarvan wordt de dader nu opgespoord. Daarnaast hebben we de politie ook gevraagd om verhoogde patrouilles in te stellen, zeker tijdens de zomermaanden.

Teneinde de politie meer slagkracht te geven, zal op de volgende gemeenteraad de invoering van een alcoholverbod aan het station ter goedkeuring worden voorgelegd. Op vandaag kan de politie ingrijpen in geval van openbare dronkenschap, maar een concreet alcoholverbod laat de politie toe sneller op te treden en preventief te werken.”

Schepen van Welzijn Eva Ryde: “Het is belangrijk dat we inzetten op preventie en begeleiding van die personen die aan het station, maar ook in andere buurten, voor overlast zorgen. Vaak worstelen ze met complexe problematieken. In samenwerking met politie en welzijnspartners willen we aan hen de gepaste hulp en begeleiding bieden.”

Burgemeester Emmily Talpe: “Het alcoholverbod en de verhoogde patrouille-inzet zal na enkele maanden geëvalueerd worden, in overleg met de politie. We zien in andere steden en gemeenten dat zo’n verbod al effectief bleek te zijn. Het risico op verplaatsen is er altijd, maar net daarom zetten we in op intensieve begeleiding om die mensen uit de spiraal te halen.”

