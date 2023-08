Alec Segaert grijpt naast de wereldtitel tijdrijden bij de beloften

Segaert rolde om 17u15 als voorlaatste van het startpodium. Eerder reed de Italiaan Milesi een beresterke tijdrit, dus Alec wist op voorhand dat hij moest knallen. En dat deed hij in de beginfase met verve want nog voor het eerste tussenpunt kreeg hij al z'n voorganger Bryan Olivo in het vizier. Enkele seconden later kwam dan ook de bevestiging. Segaert is aan het eerste tussenpunt 10 seconden sneller dan Milesi en pakt daarmee de toptijd. Het is meteen het begin van een heuse strijd met de Italiaan. Dat blijkt ook bij het tweede tussenpunt, waar Segaert maar drie seconden sneller was dan de een jaar oudere Milesi. Het wordt zo een strijd tot aan de finish, want bij het laatste tussenpunt stond de Lendeledenaar 3,8 seconden in het krijt. Op de kasseien werd Segaert vooruit gestuwd door z'n supporters, maar dat mocht niet baten. Segaert wordt zo nipt tweede.