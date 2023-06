Alec Segaert is tweede geworden op het BK tijdrijden in Herzele. De Lendeledenaar moest na 41 kilometer 50 seconden toegeven op de nieuwe Belgische kampioen Wout Van Aert. Remco Evenepoel kwam niet in het stuk voor door een slippartij.

Na drie kilometer loopt het al verkeerd voor de titelverdediger. De regen heeft het parcours in Herzele spekglad gemaakt, Evenepoel komt in de gracht terecht, en mag een kruis maken over de titel. Ondertussen is Alec Segaert knap bezig, de vicewereldkampioen bij de beloften moet enkel zijn meerdere erkennen in Wout Van Aert. Zilver in zijn allereerste nationale kampioenschap, daar kun je als 20-jarige alleen maar tevreden mee zijn.