Alex fietst 2.400km op een 113-jaar oude fiets ter ere van Cyrille Van Hauwaert

Cyrille Van Hauwaert uit Moorslede was de allereerste Belg die in 1908 Milaan – San Remo won. Als eerbetoon aan de West-Vlaamse wielrenner fietste Alex Wauters uit Oost-Eeklo zo’n 2.400 kilometer in zijn spoor en dat op een gelijkaardige fiets.

In 1908 vertrok Cyrille Van Hauwaert uit Moorslede met zijn Alcyion-fiets naar Italië. Een tocht van enkele duizenden kilometers en twee dagen rust later, won Cyrille er als eerste Belg ooit de wielerklassieker Milaan-San Remo. Oost-Eeklonaar Alex Wauters wilde zijn wielerheld 113 jaar na datum gepast eren en dat deed hij door de tocht die Cyrille destijds aflegde, over te doen. Om de hulde wat extra glans mee te geven, fietste Alex op een fiets uit de tijd dat Van Hauwaert de Italiaanse klassieker won. De tocht van Alex kwam vandaag in Moorslede, het geboortedorp van Cyrille, aan z’n einde.