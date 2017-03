Alex uit Temptation Island breekt ribben van fan

Nadat hij een fan twee gebroken ribben schopte in Roeselare in de nacht van donderdag op vrijdag, zal de Nederlandse verleider Alex zich moeten verantwoorden voor de correctionele rechtbank. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen afdeling Kortrijk vrijdag.

Tijdens een after-workparty in café Chicon in Roeselare waren vier deelnemers van het Vijf-programma in het café aanwezig. Onder hen de Nederlandse verleider Alex (26). Rond 2.30 uur liet een van de aanwezige fans vallen dat hij honger had. Alex had ook honger, dus ging hij samen met Temptation-verleidster Daniela en de fan, N.V. (24) uit Moorslede, op zoek naar pita.

Ze reden met de auto rond, maar elke pitazaak was gesloten. Toen ze bij de derde zaak aankwamen, raakte Alex gefrustreerd. Hij wilde zelf rijden, maar N.V. wilde zijn sleutels niet afgeven. Daarop werd hij door Alex tegen de grond geduwd en kreeg hij enkele schoppen. Hij kon wegkruipen en in het ziekenhuis werden twee gebroken ribben vastgesteld.

Alex en Daniela logeerden in het Parkhotel in Roeselare, waar ze werden verhoord. Ze weigerden de medewerking. De camerabeelden zullen worden opgevraagd en Alex zal gedagvaard worden voor de correctionele rechtbank.