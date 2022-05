Alexander D aanhoort bevend wat hij aanrichtte: "Een urenlange martelgang"

De familie van de vermoorde Maïlys hoopt op de waarheid de komende twee weken . "Je moet je inbeelden dat je op vakantie gaat en dat je een dag later je dochter en je beide ouders kwijt bent. Je enige familie," zegt de advocaat van de moeder van slachtoffer Maïlys, Kris Vincke, "Je blijft alleen achter met je zoon. Dan denk ik dat dit het leed een heel klein beetje zou verzachten."

Urenlange martelgang

Vanmorgen werd de akte voorgelezen bij de start van het proces, het ging toen ook over de moord op de Gentse fotograaf Jeroen Verstraete. Alexander beefde tijdens het voorlezen van de akte. "Mijn cliënt is gestorven na een martelgang van acht uur," zegt advocate Nathalie Aernoudts, die belangen van de familie van de fotograaf verdedigt. "De beschuldigde zal wel zeggen dat ze een praatje geslagen hebben. Maar het onderzoek toont het tegendeel. De man is geslagen, vernederd, ingetaped... Hij is door zijn eigen bloed moeten kruipen, is ontkleed geweest. Er zijn geen woorden voor. Om uiteindelijk een mes in zijn hart geplant te krijgen." (lees verder onder de foto)

De waarheid horen, dat wil ook de vader, zegt z'n advocaat Jef Vermassen: "Die man wil de waarheid horen rechtstreeks uit de mond van de beschuldigde. Hij heeft de wedersamenstelling gevolgd. We hebben het dossier besproken. Maar het is toch nog anders om te horen wat er precies is gebeurd, en waarom."

De beschuldigde keek voortdurend naar de grond toen de voorzitter de feiten voorlas. Hij toont tot vandaag geen enkel schuldbesef. Deze namiddag wordt hij verhoord.

