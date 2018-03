Alexander D. blijft in de cel voor vier moorden

De Brugse raadkamer heeft de aanhouding van Alexander D. (25) dinsdagochtend met twee maanden verlengd in het onderzoek naar de drievoudige moord in Moere en een moord in Sint-Amandsberg.

Op dinsdagavond 25 juli 2017 trok Alexander D. (25) uit Varsenare naar de woning van zijn 18-jarige ex-liefje Maïlys Descamps in Moere. Daar bracht hij zijn ex-vriendinnetje en haar grootouders met messteken om het leven. Alexander D. wist na de feiten te ontkomen en kon pas een dag later in een supermarkt in het centrum van Oostende bij toeval ingerekend worden.

Ondertussen was aan het licht gekomen dat de verdachte ook in aanmerking kwam voor de moord op een 39-jarige fotograaf. Die was op dinsdagochtend dood aangetroffen bij zijn woning in Sint-Amandsberg. Maïlys had meermaals voor de fotograaf geposeerd. Enkele dagen na zijn aanhouding bekende Alexander D. de vier moorden. Na de bekentenissen werd het Gentse dossier vrij snel naar Brugge overgeheveld.

Bij Alexander D. werden heel wat spierversterkende middelen in beslag genomen. De verdediging vroeg daarom eerder al bijkomend onderzoek op toxicologisch vlak. "We stellen vast dat dergelijke middelen wel degelijk invloed hebben op de gedragingen van mensen. Zoiets moet uiteraard ook aan bod komen tijdens het onderzoek", aldus meester Reginald Van Belleghem. De verdediging verwees onder andere naar uitspraken van hormonenmagistraat Francis Clarysse. In datzelfde krantenartikel stelt toxicoloog Jan Tytgat dat langdurig en intensief steroïdengebruik mensen inderdaad agressief en achterdochtig maakt.

