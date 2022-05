Alexander D schuldig aan vier moorden en foltering

De verdediging had voor foltering van Verstraete de vrijspraak gevraagd, maar daar ging de jury niet op in.

De beschuldigde trok op dinsdagavond 25 juli 2017 naar de woning van Maïlys Descamps (18) in Moere, een deelgemeente van Gistel. Daar bracht hij zijn ex-liefje met een messteek in de borst om het leven. Ook haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) werden met messteken van het leven beroofd. De politie werd door een buurman opgeroepen voor een gijzeling, maar de beschuldigde was net gevlucht.

Pas in de vooravond van 26 juli kon Alexander D bij toeval ingerekend worden. De bodybuilder werd in een supermarkt in het centrum van Oostende herkend door een veiligheidsagent. Ondertussen hadden de speurders een verband gelegd met een moord in de nacht van 24 op 25 juli in Sint-Amandsberg. Jeroen Verstraete werd immers net als Maïlys met een messteek in het hart omgebracht. Bovendien bleek dat het meisje in 2015 meermaals voor de hobbyfotograaf had geposeerd. Aan de beschuldigde zou ze verteld hebben dat ze tijdens die pikante fotoshoots werd verkracht.

Enkele dagen na zijn arrestatie legde Alexander D volledige bekentenissen af. Zijn advocaat Brecht Horsten pleitte woensdagnamiddag wel tevergeefs dat hij bij het doden van de grootouders van Maïlys niet met voorbedachten rade handelde. Donderdag worden de debatten over de strafmaat gehouden. Alexander D riskeert levenslange opsluiting.

Lees ook: