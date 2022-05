Alexander Dean wordt veroordeeld tot levenslange opsluiting en 10 jaar terbeschikkingstelling

Reactie vader Maïlys

"Ik kan niet tevreden naar huis gaan," zegt de vader van de vermoorde Maïlys. Hij volgde twee weken lang de hele assisenzaak. Waar de openabre aanklager levenslang eiste en een terbeschikkingstelling van vijftien jaar, koos de jury ervoor om dat laatste terug te brengen naar tien jaar. De vader van Maïlys reageert: "Is dat dan genoeg? Je zal dat nooit kunnen compenseren. Vijftien jaar dan? Nu naar tien gebracht. Dan is dat voor mij geen hoera. Ik kan niet tevreden naar huis gaan. Maar ik moet wel naar huis gaan. En ik ga er wel levenslang mee lopen. Als je zegt: nooit meer… Mijn kind, mijn schoonouders, dat is nooit meer. Hoe langer hoe liever, eigenlijk. Het kan niet lang genoeg zijn. Voor mij is dat een ontgoochelend resultaat."

Wat gebeurde er?

Alexander Dean bracht op 25 juli 2017 in Moere zijn ex-vriendin Maïlys Descamps (18) en haar grootouders Gery Cappon (68) en Marie-José Vanleene (64) met messteken om het leven. Een nacht eerder folterde en vermoordde hij in Sint-Amandsberg al Jeroen Verstraete (39).

De beschuldigde trok op dinsdagavond 25 juli 2017 naar de woning van Maïlys Descamps in Moere, een deelgemeente van Gistel. Daar bracht hij zijn ex-liefje met een messteek in de borst om het leven. Ook Gery Cappon en Marie-José Vanleene werden met messteken van het leven beroofd. De grootouders waren ter plaatse gekomen omdat ze terecht vreesde dat haar stalker Alexander Dean zich in het huis bevond. De politie werd door een buurman opgeroepen voor een gijzeling, maar de beschuldigde was net gevlucht.

Pas in de vooravond van 26 juli kon Alexander Dean bij toeval ingerekend worden. De bodybuilder werd in een supermarkt in het centrum van Oostende herkend door een veiligheidsagent. Ondertussen hadden de speurders een verband gelegd met een moord in de nacht van 24 op 25 juli in Sint-Amandsberg. Jeroen Verstraete werd immers net als Maïlys met een messteek in het hart omgebracht. Bovendien bleek dat het meisje in 2015 meermaals voor de hobbyfotograaf had geposeerd. Aan de beschuldigde zou ze verteld hebben dat ze tijdens die pikante fotoshoots werd verkracht.

Met voorbedachten rade

De verdediging had woensdag betwist dat Dean bij de feiten op de grootouders van Maïlys met voorbedachten rade handelde. De jury merkte echter op dat Gery Cappon en Marie-José Vanleene absoluut geen bedreiging vormden voor de bodybuilder. Tijdens de lange converstatie in de woning moet hij beslist hebben van ook hen te vermoorden. Ook voor de foltering van Jeroen Verstraete werd zonder succes de vrijspraak gevraagd. Dean had de hobbyfotograaf met behulp van pepperspray en een honkbalknuppel overmeesterd. Daarna werd het slachtoffer naakt en gekneveld acht uur lang ondervraagd over de fotoshoots.

In het arrest over de strafmaat werd opgemerkt dat Alexander Dean op minder dan 24 uur tijd vier mensen van het leven beroofde. "De slachtoffers waren volkomen weerloos en werden doelgericht, efficiënt en met voorbedachten rade om het leven gebracht", aldus voorzitter Willem De Pauw. Bovendien ging de beschuldigde zowel in Gent als in Moere in gesprek met zijn slachtoffers. In beide gevallen smeekten ze tevergeefs om geen verder geweld te gebruiken. Dean bracht hen toch om het leven en controleerde nadien of ze wel degelijk overleden waren.

Fundamenteel en drastisch verstoord normbesef

Volgens het hof en de jury wijzen de misdaden van de beschuldigde en zijn beweerde motief op een fundamenteel en drastisch verstoord normbesef. Daarmee veroorzaakte hij onpeilbaar leed bij de slachtoffers. In het arrest werd ook gewezen op de grote en acute sociale gevaarlijkheid bij de beschuldigde. Het hof en de jury zijn zich bewust van de moeilijke omstandigheden in de jeugd en de adolescentie van Dean, maar oordeelden dat de beveiliging van de maatschappij op die mogelijke verzachtende omstandigheid moest primeren.

Ten slotte werd nog benadrukt dat ze zich bij het bepalen van de strafmaat niet lieten leiden door de bevindingen van de gerechtspsychiaters. Het beeld dat zij van de beschuldigde schetsten, werd niet overtuigend genoemd. Het verslag van de deskundigen werd tijdens het proces dan ook meermaals aangevallen door de verdediging. Alexander Dean werd zoals gebruikelijk nog kort toegesproken door de voorzitter. "De zware straf betekent niet dat al hetgeen hier door uw raadsmannen is gepleit, dat dat in dovemansoren is gevallen. Uw raadslieden hebben dingen gezegd die mochten en zelfs moesten gezegd worden." Het openbaar ministerie had levenslange opsluiting en 15 jaar TBS gevorderd. De verdediging stelde tevergeefs 30 jaar opsluiting voor. "U bent niet veroordeeld tot de straf die gevorderd is. U mag dat interpreteren als een reddingsboei die u wordt toegeworpen. Het is niet de reddingsboei die uw advocaten hebben gevraagd, maar het is er wel één."