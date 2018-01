Alexandru C. blijft in de cel

De 23-jarige Roemeen Alexandru C. blijft in cel op verdenking van de moord op Sofie Muylle (27) uit Roeselare. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist.

Gisteren was het exact een jaar geleden dat wandelaars het lichaam van Sofie Muylle onder een houten terras naast de zeedijk in Knokke-Heist vonden. Ze werd met geweld om het leven gebracht.

De verdachte en man met de blauwe jas, Alexandru C., blijft ontkennen dat hij Sofie Muylle vermoorde op het strand van Knokke-Heist. De autopsie bracht aan het licht dat Sofie Muylle in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend.

Eind juni werd de verdachte opgepakt . Op camerabeelden was te zien dat hij de man met de blauwe jas was die na de feiten urenlang bleef rondhangen in de buurt van het lichaam. Op haar lichaam werd een spoor van zijn DNA aangetroffen.

