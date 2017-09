Alexandru C. faalt leugendetectortest

De Roemeen Alexandru C., die al twee maanden in voorlopige voorhechtenis zit, heeft filmpjes gemaakt van Sofie Muylle vlak nadat hij haar verkracht heeft. Toch blijft hij volhouden dat hij haar niet vermoord heeft.

Het parket bevestigt nu ook dat de verdachte leugenachtige reacties vertoonde tijdens de polygraaftest. Om die test had hij nochtans zelf gevraagd.

Tijdens een huiszoeking werd zijn smartphone en computermateriaal in beslag genomen. Daaruit blijkt dat Alexandru C. zijn slachtoffer vlak na de feiten gefilmd heeft. In het filmpje beschrijft hij de verwondingen van de jonge vrouw uit Roeselare. Hij zou zelfs enkele selfies met haar genomen hebben.

Toch blijft hij erbij dat hij niet de moordenaar is van Sofie Muylle. Ondanks de overtuigingen van het gerecht, dat Sofie door verstikking is omgebracht, pleit zijn advocate dat de jonge vrouw gestorven is aan onderkoeling en verdovende middelen. Het beeldmateriaal kan erop wijzen dat Alexandru C. psychopathisch is. Hijzelf beweert het filmpje gemaakt te hebben net als bewijs haar niet vermoord te hebben. het parket bevestigt nu ook datde polygraaftest bij Alexandru C. niet vlekkeloos verliep en hij 'leugenachtig gedrag' vertoonde.