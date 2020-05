Alfons Pieterslaan aangepast voor heropening winkels

De Alfons Pieterslaan in Oostende is de eerste winkelstraat die aangepast is om shoppers te verwelkomen aanstaande maandag.

De Alfons Pieterslaan is een boulevard met veel handelzaken, voedingswinkels en horecazaken die take-away organiseren. De nieuwe opstelling wordt getest.

Extra ruimte voor voetgangers

Wagens blijven toegelaten in Alfons Pieterslaan, maar in een groot deel van de straat geldt een parkeerverbod. De vrijgekomen parkeerstrook wordt gereserveerd voor voetgangers. Op die manier kan de sociale afstand beter gegarandeerd worden.

Nieuw is ook dat er voor voetgangers tijdelijk eenrichtingsverkeer geldt: aan de kant van de even huisnummers kunnen voetgangers richting Mariakerke wandelen en aan de kant van de oneven huisnummers in de richting van het centrum. Door het eenrichtingsverkeer zullen voetgangers elkaar niet kruisen en is het eenvoudiger om anderhalve meter afstand te garanderen. Zowel het parkeerverbod als het eenrichtingsverkeer voor voetgangers worden zijn aangegeven door verkeersborden en extra markeringen.

Ook de winkelwandelstraten in het stadscentrum zoals de Kapellestraat en de Aldolf Buylstraat ingericht volgens een circulatieplan. Ook daar zal het eenrichtingsverkeer voor voetgangers duidelijk worden aangegeven.

