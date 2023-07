Algemeen Boerensyndicaat sceptisch over nieuw stikstofdecreet

Omdat het voor de Vlaamse regering niet lukt om het stikstofakkoord van maart om te zetten in een stikstofdecreet, proberen regeringspartijen N-VA met Wilfried Vandaele en Open VLD het nu via het Vlaams Parlement. Ze hopen zo maanden tijd te winnen. Ook de ministeriële instructie van minister Demir wordt zo ingetrokken.

Twee landbouworganisaties stapten dinsdag nog naar de Raad van State tegen die strengere stikstofdrempels. Als de instructie nu effectief vervalt, is het Algemeen Boerensyndicaat tevreden. Maar ze blijft kritisch: "We moeten het decreet nog lezen, maar vrezen dat de instructie inhoudelijk vervat zit in het decreet. Daar kunnen we dan niet mee akkoord gaan", zegt Hendrik Vandamme.

Stikstof = stikstof

Ook het feit dat de stikstofuitstoot van landbouwbedrijven en de stikstofuitstoot van de industrie niet dezelfde waardedrempel krijgen, blijft op ongeloof stoten. "Stikstof is stikstof, dat zullen we blijven herhalen", zegt Vandamme. "We hebben nood aan een wettelijk kader dat ook juridisch correct is. Alleen zo kunnen we de boeren rechtszekerheid geven."

Boerenbond reageert voorlopig nog niet op het nieuws.