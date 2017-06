Algemeen oppompverbod in IJzerbekken, strengere controles

De weersvoorspellingen sturen aan op aanhoudende droogte. Voor het ganse IJzerbekken is er vanaf vandaag een algemeen captatieverbod uit waterlopen voor beregening.

Voor gans West-Vlaanderen is er bovendien een verbod water te halen uit waterlopen voor recreatieve doeleinden. Gouverneur Carl Decaluwé en gedeputeerde Bart Naeyaert ontmoetten alle waterbeheerders uit het IJzerbekken om een gecoördineerde aanpak te realiseren en verdere peilverlaging in het stroomgebied van de Ijzer te vermijden.

Er volgt strikt toezicht. Wie zich niet aan het verbod houdt, riskeert een boete tot 1600 euro. De gouverneur onderzoekt of dit kan gepaard gaan met de inbeslagname van de landbouwvoertuigen.

Vanaf 20 juni is er een infopunt beschikbaar via de website www.west-vlaanderen.be/waterschaarste met een overzicht van alle maatregelen in West-Vlaanderen en een visuele weergave op de kaart.

Het eerder advies om spaarzaam met water om te springen, kreeg al gehoor. We moeten nu nog een tandje bijsteken. Er zijn enkele beperkende maatregelen in de recreatie. Onder meer voetbalterreinen sproeien bij waterschaarste kunnen we moeilijk verantwoorden. Ook de pleziervaart wordt tijdelijk niet meer afzonderlijk versast. De situatie wordt nauw opgevolgd. De komende dagen zijn bijkomende beperkende maatregelen mogelijk.