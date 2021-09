All For Animals voert actie aan slachthuis in Ruiselede

Dierenrechtenorganisatie All For Animals (AFA) heeft actie gevoerd aan een varkensslachthuis in Ruiselede. De actievoerders hielden een serene wake en namen afscheid van de dieren die aangevoerd werden in vrachtwagens. De actie verliep zonder problemen.

Aan varkensslachthuis De Coster in Ruiselede verzamelde een zevental actievoerders van All For Animals voor een serene wake. Met de wake wil de dierenrechtenorganisatie het lijden van de dieren op weg naar de slacht erkennen en aandacht vragen voor hun situatie. "Wij staan dieren bij die op weg zijn naar de slacht, tijdens de laatste momenten van hun leven. Waar mogelijk proberen we hen nog enige liefde en aandacht te geven," zeggen de actievoerders.

"Door aandacht te vragen voor hun situatie en door hun verhaal te delen met foto- en video, brengen wij het bredere publiek dichter bij de dieren. Met deze actie willen wij de individuen die schuilgaan achter dierlijke producten zoals vlees, zuivel en eieren een gezicht geven. Om zo consumenten aan te moedigen om te kiezen met hun hart en vanuit daar te kiezen voor een plantaardige levenswijze",

De politie was aanwezig om de aanrijdende vrachtwagens telkens even tegen te houden zodat actievoerders dichter bij de dieren konden komen. In totaal werd een tiental vrachtwagens kort tegengehouden. Rond 10 uur werd de actie afgerond.