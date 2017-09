Politie-agenten zullen vanaf volgend jaar zelf mogen beslissen of ze een bodycam dragen. Dat is een klein cameraatje dat geplaatst wordt op hun kepie of uniform.

Minister van Binnenlandse Zaken Jambon zet hiervoor het licht op groen. De zone Westkust testte als eerste de bodycam uit en is er positief over. De beelden kunnen achteraf aantonen dat een agent zich correct heeft gedragen of dat een aangehouden persoon zich net niet correct heeft gedragen. Maar niet iedereen is blij met de beslissing van Jambon. Sommige agenten zien de camera als een middel om de politie extra te controleren en kunnen de beelden achteraf ook tegen de agenten gebruikt worden.