Alle bewoners van getroffen gebouw De Lovie hebben nieuwe opvangplaats

Na de brand in De Lovie opvang vinden voor meer dan 50 bewoners, waarvan een aantal zwaar hulpbehoevend zijn, is geen gemakkelijk opdracht. Sommigen blijven nog een nachtje in het ziekenhuis.

Maar De Lovie is er intussen wel in geslaagd om voor iedereen een opvangplaats te vinden in afwachting dat ze terug naar hun vertrouwde woonomgeving kunnen terugkeren.

Het is hoe dan ook niet mogelijk om eerstdaags naar het gebouw in Poperinge terug te keren. Er is nogal wat rook-, roet- en waterschade op verscheidene verdiepingen. Het zal een hele tijd duren voor alles schoongemaakt is en de schade hersteld is. Intussen moeten de meer dan 50 hulpbehoevende bewoners elders ondergebracht worden. Brigitte Provoost, De Lovie: “We hebben goede opvangplaatsen gezocht. Ze zijn momenteel opgevangen in vier ziekenhuizen, tijdelijk. En we zijn nu de puzzel aan het leggen waar ze daarna tijdelijk kunnen verblijven in afwachting van hun terugkeer. Intussen zijn er opvangplaatsen gevonden voor alle bewoners.”

Bevangen door rook

Een twintigtal mensen werd vorige nacht naar het Jan Yperman Ziekenhuis in Ieper overgebracht uit voorzorg. Maar bij de evacuatie bleken sommigen toch wel bevangen te zijn door de rook. Het rampscenario op de spoedgevallen werd uitgerold. Lore Dewulf, Noodplanning Jan Yperman Ziekenhuis: “Wij hebben deze nacht vier extra personeelsleden van de spoed opgeroepen. Die zijn onmiddellijk afgekomen om de organisatie op te starten en de patiënten te helpen opvangen.”

Maarten Delaere, Hoofdverpleegkundige Spoed Jan Yperman Ziekenhuis: “Wij hebben daarvoor een interne alarmeringsprocedure, waarbij wij dan beoordelen, we hebben zoveel verpleegkundigen, artsen, maar ook andere disciplines, sociale dienst, psychologen voor de opvang van de patiënten die plots in grote hoeveelheden toekomen.”

Er verblijven momenteel nog 16 mensen in het Jan Yperman ziekenhuis.

